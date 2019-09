POL-ESW: Pressebericht vom 05.09.19

Polizei Eschwege

Verkehrsunfall

Geringer Sachschaden von 50 EUR entstand bei einem Unfall am heutigen Morgen in der Eschweger Neustadt. Um 08:25 Uhr beschädigte eine 60-Jährige aus Eschwege mit der Anhängekupplung ihres Pkws beim Einparken einen geparkten VW Up.

Diebstahl, Sachbeschädigung

Zwischen dem 03.09.19, 18:00 Uhr und dem 04.09.19, 01:30 Uhr wurde in der Friedensstraße in Waldkappel ein Pkw Seat erheblich beschädigt. Als die Geschädigte gegen 01:30 Uhr zur Arbeit fahren wollte, bemerkte sie eine unbekannte Substanz auf der Windschutzscheibe, die sich auch nicht mit dem normalen Scheibenwischwasser entfernen ließ. Es stellte sich dann heraus, dass nicht nur die Windschutzscheibe, sondern auch auf der Heckscheibe und das Fenster der Fahrertür betroffen waren. Eine genauere Überprüfung / Reinigung in einer Firma führte nicht zum Erfolg; zurück blieb ein heller Schmierfilm, der nicht mehr zu entfernen war. Um was für eine Substanz es sich handelt, konnte bislang auch noch nicht geklärt werden. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Am 31.08.19 wurde gegen Mitternacht einer Angestellten einer Gaststätte in der Marktstraße in Eschwege das Mobiltelefon (IPhone) im Wert von 800 EUR entwendet. Dieses wurde von einer damals unbekannten männlichen Person hinter dem Tresen gestohlen. Die Ermittlungen führten nun zur Ermittlung des Täters. Bei diesem handelt es sich um einem 35-Jährigen aus Eschwege.

Polizei Sontra

Verkehrsunfälle

7500 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich vergangene Nacht auf der B 7 in der Gemarkung von Datterode ereignet hat, als ein Wildschwein die Bundesstraße überquerte und von dem Pkw eines 33-Jährigen Eschwegers erfasst wurde.

Um 19:35 Uhr beabsichtigte gestern Abend ein 48-Jähriger aus der Slowakischen Republik in der Burhaver Straße in Sontra mit seinem Pkw auszuparken. Dabei übersah er den vorbeifahrenden Pkw, der von einem 39-Jährigen aus Bad Königshofen gefahren wurde. Sachschaden: ca. 1100 EUR.

Diebstahl, Sachbeschädigung

Zwischen dem 04.09.19, 17:30 Uhr und dem 05.09.19, 05:45 Uhr wurde in der Rosengasse ein schwarzer VW Golf durch unbekannte Täter stark beschädigt. Das Auto war dort ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Unbekannte hatten den Türgriff auf der Fahrerseite komplett abgeschlagen. Neben dem Fahrzeug konnte ein schwerer Gullydeckel aufgefunden werden, mit dem offensichtlich das Dach des Autos stark beschädigt wurde. Der Gullydeckel wurde zuvor im Einmündungsbereich Rosengasse /"Brandstätte" entnommen. Sachschaden: ca. 3000 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 07:40 Uhr kollidierte heute Morgen ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meißner mit einem Wildschwein, das die L 3400 zwischen Friedrichsbrück und Helsa überquerte. Das Wildschwein wurde dabei getötet; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 4000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfälle

Ein Auffahrunfall ereignete sich gestern Nachmittag, um 16:40 Uhr, in der Südbahnhofstraße in Witzenhausen. Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin aus Witzenhausen war in Richtung Walburger Straße unterwegs. Aufgrund von Straßenbaumaßnahmen ist diese nach dem Kreuzungsbereich halbseitig gesperrt, worauf die 43-Jährige vor der Absperrbake stehen blieb. Der nachfolgende 58-jährige Pkw-Fahrer erkannte dies zu spät. Die 43-Jährige sowie eine 53-jährige Mitfahrerin wurde leicht verletzt; an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Um 15:45 Uhr befuhr eine 35-jährige Pkw-Fahrerin aus Hann. Münden die Schützenstraße in Witzenhausen. In Höhe der Oberburgstraße beabsichtigte sie in diese abzubiegen, übersah aber den entgegenkommenden Pkw, der von einem 51-Jährigen aus Buxtehude gefahren wurde. Die Insassen bleiben unverletzt; an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

