POL-NE: Einbrecher steigen in Häuser ein - Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch (22.1.) hebelten Unbekannte im Tagesverlauf, zwischen 8 und 18 Uhr, das Kellerfenster eines Einfamilienhauses an der Stresemannallee auf. Sie verschafften sich so Zutritt zu den Wohnräumen und stahlen Swarovski Schmuck bevor sie unerkannt entkamen.

An der Straße "Allmende" erklommen Täter über eine Mülltonne ein Garagendach und gelangten so an ein Fenster im ersten Obergeschoss eines Einfamilienhauses. Sie drangen gewaltsam in die dahinter gelegenen Räume ein und durchwühlten diese auf der Suche nach Wertgegenständen. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen elektronische Geräte.

Die Polizei sicherte Spuren an den Tatorten und nahm die Ermittlungen auf.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang beobachtet haben, werden gebeten, unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit der Kripo Kontakt aufzunehmen. Verhelfen Sie Einbrechern nicht zum Aufstieg: Mülltonnen, Gartenmöbel oder vergleichbare Gegenstände eignen sich als Aufstiegshilfe für Diebe. Sie sollten weggeschlossen oder zum Beispiel mit einer Kette gesichert werden.

Weitere Tipps zum Schutz vor Wohnungseinbrüchen erhalten Sie bei den Experten des Kriminalkommissariats für Prävention und Opferschutz (Telefon 02131 300-0). Nutzen Sie das kostenlose Beratungsangebot oder informieren Sie sich auf der Internetseite der Polizei (https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw).

