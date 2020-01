Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Schülp

Rendsburg - Einbrecher im Haus überrascht -

Schülp / Rendsburg (ots)

200114-2-pdnms Einbrecher im Haus überrascht

Schülp / RD. In den frühen Morgenstunden (14.01.20, 06.30 Uhr) vernahm ein Ehepaar in Schülp bei Rendsburg (Straße Wischhof) verdächtige Geräusche in seinem Einfamilienhaus. Der Ehemann (70) traf bei der Nachschau im Erdgeschoss auf einen Unbekannten (etwa 180 cm groß, schlank, schwarz gekleidet, schwarz-weißes Tuch vor dem Gesicht), als dieser das Haus durch die Terrassentür verließ und zu Fuß in unbekannte Richtung flüchtete. Der Einbrecher hatte die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen. Gegenstände wurden offenbar nicht gestohlen. Die Kripo in Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie fragt, wer zur tatrelevanten Zeit im Bereich Wischhof verdächtige Beobachtungen machte. Hinweise bitte unter der Rufnummer 04331/ 208-450.

Sönke Hinrichs

