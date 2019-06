Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 01.06.2019, gegen 11:25 Uhr, kam es auf der B 257 zwischen Masholder und Bitburg, am dortigen Kreisverkehr, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein Motorradfahrer schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat ein PKW mit Anhänger beim Fahrstreifenwechsel am dortigen Kreisverkehr den Motorradfahrer übersehen und diesen zu Fall gebracht. Ob es dabei zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam ist bislang ungeklärt. Bei dem beteiligten PKW soll es sich nach ersten Zeugenhinweisen um eine silberne Mercedes E-Klasse mit luxemburgischen Kennzeichen handeln. Zeugen die Hinweise zu dem gesuchten PKW-Gespann bzw. zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg unter 06561/9685-0 in Verbindung zu setzen.

