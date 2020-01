Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Breiholz

Kreis RD-ECK - Seniorin vermisst

Breiholz / Kreis RD-ECK (ots)

200114-1-pdnms Seniorin in Breiholz vermisst

Breiholz / Kreis RD-ECK. In Breiholz wird eine 81-jährige Seniorin vermisst. Sie wurde zuletzt Montagnachmittag (13.01.20) gesehen. Die alte Dame ist dement und irrt vermutlich orientierungslos umher. Möglicherweise ist sie in Begleitung ihres braun-schwarzen Golden-Retriver-Mischlings. Der Aufenthalt des Hundes ist ebenfalls nicht bekannt. Die Hundeleine führt sie nicht bei sich. Beschreibung der Vermissten: Etwa 165 cm groß und von normaler Statur, kurzes, graues Haar, leicht nach vorn gebeugter Gang. Die alte Dame trägt mit hoher Wahrscheinlichkeit eine dunkle Hose und braune Pantoffeln. Hinweise über den Aufenthaltsort der Vermissten oder des Hundes bitte an die Polizei unter dem Ruf 110.

