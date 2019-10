Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Festnahme nach Aufbruch eines Pkw

Hamm-Pelkum (ots)

Ein 38-jähriger Mann aus Hamm brach am Sonntag, 06. Oktober 2019, gegen 23.30 Uhr, in einen blauen BMW an der Peterstraße ein. Der Täter hebelte an der Scheibe der hinteren rechten Fahrzeugtür bis diese zum Platzen gebracht wurde. Aufgeschreckt durch das klirrende Geräusch der Scheibe konnte der Eigentümer des Autos den Aufbrecher noch auf frischer Tat am Fahrzeug beobachten. Nach Entdeckung flüchtete der Dieb mit einem in der Nähe abgestellten schwarzen Fahrrad in Richtung Östingstraße. Die verständigten Polizisten konnten anhand der Personenbeschreibung den Flüchtigen in Tatortnähe antreffen. Der polizeilich bekannte Mann wurde festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt.(as)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell