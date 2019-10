Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelecfahrer verletzt sich bei Sturz leicht

Hamm-Uentrop (ots)

Bei einem Alleinunfall in Uentrop hat sich ein Pedelecfahrer am Samstagmorgen (5. Oktober) leichte Verletzungen zugezogen. Der 84-Jährige aus Hamm war gegen 8.30 Uhr mit seinem Elektrofahrrad ohne Helm auf der Hülshoffstraße in Richtung Mühlenstraße unterwegs. Aus bislang nicht geklärten Gründen kam er in Höhe der Richardstraße unmittelbar vor der Gehwegkante zu Fall. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Von hier aus konnte er nach ambulanter Behandlung entlassen werden.(es)

