POL-HAM: Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Winzerstraße

In der Zeit zwischen Montag, 30. September 2019, und Freitag, 4. Oktober 2019, acht Uhr wurde in ein Einfamilienhaus an der Winzerstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln der Terassentür Zutritt zum Haus und durchwühlten Schränke und Schubladen. Angaben zur Tatbeute können zur Zeit nicht gemacht werden. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ab)

