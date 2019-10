Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrzeug überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt

Hamm - Rhynern (ots)

Am Freitag, 4. Oktober 2019 um 18.30 Uhr wurde ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Welver auf dem Caldenhofer Weg bei einem Alleinunfall schwer verletzt. Der 19-Jährige befuhr mit seinem Nissan den Caldenhofer Weg stadtauswärts. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, überschlug sich und kam auf einer Ackerfläche zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb. Der Sachschaden wird auf 5000 beziffert. (ab)

