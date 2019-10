Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Schwer verletzt wurde ein 54-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 4. Oktober, auf dem Westring, in Höhe der Fußgängerzone zur Bahnhofstraße. Der Fußgänger betrat gegen 13.15 Uhr bei Rotlicht die Fußgängerfurt des Westrings, als er von einem Mercedes Sprinter eines 56-Jährigen erfasst wurde. Dieser befuhr den Westring in Richtung Süden. Der Fußgänger wurde mittels Rettungswagen zur stationären Aufnahme in ein Hammer Krankenhaus gebracht. An dem Kleintransporter entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. (mw)

