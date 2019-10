Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Arztpraxis

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Dienstag, 2. Oktober, 20 Uhr, und Donnerstag, 4. Oktober, 8.30 Uhr, in die Büroräume einer Praxis am Marktplatz ein. Sie schlugen eine Scheibe ein und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten die Einbrecher verschiedene Büroräume. Es entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02381 916-0 bei der Polizei zu melden.(hei)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell