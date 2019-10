Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Tödlicher Verkehrsunfall auf Firmengelände

Hamm-Pelkum (ots)

Ein 59-jähriger Mann aus Wuppertal wurde bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 4. Oktober, auf einem Firmengelände am Osterbönener Weg so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Ein 35-Jähriger aus Hamm führte gegen 12.30 Uhr Rangiertätigkeiten mit seinem Lkw durch. Hierbei erfasste er den 59-Jährigen, der sich als Fußgänger auf dem Gelände befand und überrollte ihn mit seiner Zugmaschine. Der Lkw-Fahrer wurde noch vor Ort durch einen Seelsorger betreut. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Hinzuziehung eines Sachverständigen an. Das Verkehrskommissariat übernahm die weiteren Ermittlungen.(hei)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell