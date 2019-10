Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Leichtverletzter nach Auffahrunfall

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein 17-jähriger Motorradfahrer aus Hamm wurde bei einem Auffahrunfall am Freitag, 4. Oktober, an der Einmündung Hammer Straße / An den Fördertürmen leicht verletzt. Gegen 9 Uhr befuhr er die Hammer Straße in westliche Richtung, als er an der Rotlicht zeigenden Ampel auf den Golf einer 64-Jährigen aus Soest auffuhr. Der 17-Jährige wurde mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden. (mw)

