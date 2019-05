Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Exhibitionismus in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Brake sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Dienstag, 30. April 2019, gegen 11:30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Weserstraße in Brake ereignet hat.

Eine junge Frau sah auf dem Parkplatz eine männliche Person, die mit entblößtem Unterkörper in einem schwarzen Geländewagen saß, sexuelle Handlungen an sich vornahm und dabei in ihre Richtung schaute.

Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04401/935-0 entgegen (503762).

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

