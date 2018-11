POL-VIE: Willich: Tageswohnungseinbrecher hebeln Balkontür auf

Willich (ots) - Am Dienstag, in der Zeit zwischen 12.00 und 22.30 Uhr, kam es zu einem Tageswohnungseinbruch auf der Krefelder Straße in Willich. Der oder die unbekannten Einbrecher hebelten die Balkontür einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses auf und durchsuchten die Wohnung. Nach ersten Feststellungen erbeuteten sie unter anderem Schmuck. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei in Dülken über die Nummer 02162/377-0. /wg (1623)

