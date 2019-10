Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Norden (ots)

Eine 16-jährige Fahrradfahrerin wurde am Freitag, 4. Oktober, bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Heessener Straße / Bockumer Weg / Münsterstraße leicht verletzt. Sie überquerte bei Rotlicht im Kreuzungsbereich den Bockumer Weg in Richtung Süden, als sie von einem Fiat einer 25-Jährigen erfasst wurde, die die Heessener Straße in Richtung Bockumer Weg befuhr. Die Radfahrerin wurde mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. (mw)

