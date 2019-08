Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hoher Schaden nach Brand eines Einfamilienhauses in Frielingen

Hannover (ots)

In Frielingen (Garbsen) ist am Donnerstagmittag (08.08.2019) in der Bürgermeister-Wehrmann-Straße der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Verletzt wurde durch den Brand niemand Die Ermittler der Kriminalpolizei gehen davon aus, dass ein technischer Defekt an der Elektroinstallation einer Klimaanlage im Balkonbereich das Feuer verursacht hat.

Ersten Ermittlungen zufolge war das Feuer zunächst auf dem Balkon im ersten Obergeschoss ausgebrochen und hatte sich von dort auf den Dachstuhl ausgebreitet. Die Frau hatte sich im Erdgeschoss aufgehalten und zunächst Rauch bemerkt. Als sie anschließend den Brand auf dem Balkon entdeckte, unternahm sie noch einen Löschversuch, bevor sie das Haus verließ. Eine Nachbarin hatte unterdessen die Rettungskräfte alarmiert. Neben der Feuerwehr Frielingen waren auch die Wehren aus Garbsen, Osterwald und Horst an den Löscharbeiten beteiligt.

Die Ermittler der Kriminalpolizei haben den Brandort am heutigen Freitag (09.08.2019) untersucht und gehen davon aus, dass das Feuer aufgrund eines technischen Defekts ausgebrochen ist. Das Haus wurde den Brand und die Löscharbeiten stark beschädigt und ist derzeit unbewohnbar. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 250.000 Euro. /isc, pu

