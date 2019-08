Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung zur Öffentlichkeitsfahndung: Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort von Artur S. geben? - Vermisster tot aufgefunden

Hannover (ots)

Im hannoverschen Stadtwald Eilenriede ist am Donnerstagnachmittag (08.08.2019) der Leichnam eines Mannes gefunden worden. Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass es sich bei dem Toten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um den vermissten Artur S. handelt. Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt es nicht.

Der 82-Jährige war am Dienstag (30.07.2019) zuletzt an seiner Wohnanschrift in Kleefeld gesehen worden. /isc, ahm

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4337550

