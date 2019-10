Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Blutprobe nach Zusammenstoß mit Ampel

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Alleinunfall im Stadtteil Bockum-Hövel fuhr ein alkoholisierter Skodafahrer am frühen Sonntagmorgen (6. Oktober) gegen einen Ampelmasten. Um etwa 1 Uhr war der 45-jährige Fahrer aus Hamm auf der Straße "An den Fördertürmen" in Richtung Hammer Straße unterwegs. Er beabsichtigte, nach rechts auf die Hammer Straße abzubiegen, als er die Kontrolle über den Oktavia verlor. Dem Unfallfahrer wurden auf der Polizeiwache Bockum-Hövel Blutproben entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der erheblich beschädigte Skoda musste abgeschleppt werden. An dem Ampelmast entstand ebenfalls Sachschaden.(es)

