Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Einfamilienhaus

Northeim (ots)

Northeim, Wieterallee, Einfamilienhaus, Donnerstag, 05.09.2019, 01.30 Uhr - Samstag, 07.09.2019, 19.15 Uhr

NORTHEIM (MM) - In der Zeit von Donnerstag bis Samstagabend 19.15 Uhr sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Wieterallee eingebrochen. Hierzu schoben die Täter den Rollladen eines Küchenfensters hoch und warfen anschließend die Scheibe des Fensters ein. Das Einfamilienhaus wurde im Anschluss nach Diebesgut durchsucht. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Die Northeimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum Donnerstag bis Samstag etwas Auffälliges gehört oder gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell