Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen- Einbruch in Geschäft - Schaufenster mit Kanaldeckel eingeworfen

Bönen (ots)

In der Nacht zu Freitag (28.02.2020) haben bislang unbekannte Täter mit einem Kanaldeckel die Schaufensterscheibe eines Geschäfts für Shisha-Utensilien in der Bahnhofstraße in Bönen eingeworfen. Ein Zeuge hörte gegen 00.15 Uhr ein lautes Geräusch. Als er aus dem Fenster schaute, waren jedoch keine Personen mehr zu sehen. Nach jetzigem Ermittlungsstand kann nicht gesagt werden, ob etwas entwendet wurde.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307-921 3220 oder 02307-9210.

