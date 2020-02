Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfallflucht - Ladung verursachte Schaden an PKW

Schwerte (ots)

Am Dienstag (25.02.2020) fuhr gegen 14.50 Uhr eine Fahrzeugführerin auf der Letmather Straße in Richtung Letmathe. In Höhe Hausnummer 180 kam ihr ein mit Glasscheiben beladener Pritschenwagen entgegen. Als sich die Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, gab es einen lauten Knall. Die Fahrerin hielt sofort an, der Fahrer des Pritschenwagens setzte seine Fahrt fort. Die transportierten Glasscheiben waren zerborsten und beschädigten dabei den entgegenkommenden PKW.

Der unfallflüchtige Pritschenwagen soll weiß mit schwarz-roter Aufschrift gewesen sein.

Wer kann Angaben zum Unfall, dem beteiligten Fahrzeug oder dem Fahrer machen? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

