Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 25. Oktober 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: 92-jähriger Senior Opfer eines Raubes

Freitag, 25.10.2019, gegen 10:10 Uhr

Am Freitagvormittag ist ein 92-jähriger Senior Opfer eines Raubes geworden. Demnach war der Senior zu Fuß auf einem Weg im Seeliger Park unterwegs. Hier sei er dann von einem bislang unbekannten Täter, der mit einem Fahrrad unterwegs war, umgestoßen oder umgefahren worden. Der Senior stürzte zu Boden und zog sich hierbei leicht Verletzungen zu. Der unbekannte Täter entnahm dem auf dem Boden liegenden Senior die Geldbörse aus der Gesäßtasche, entwendete aus dieser das Bargeld und flüchtete mit dem Fahrrad in Richtung Bahnhof. Eine Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen verlief negativ. Zur Höhe des erlangten Diebesgutes können derzeit keine Angaben gemacht werden. Beschreibung des Täters: männlich, zirka 30 - 35 Jahre alt, normale Statur, schwarze Haare mit leichtem Scheitel / Tolle, drei Tage Bart, bekleidet mit Jeans und schwarzem Steppblouson, trug helle Turnschuhe, führte ein Damenfahrrad mit Korb am Lenker mit. Hinweise: 05331 / 933-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell