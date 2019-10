Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 24.10.2019

Peine (ots)

Fahrrad- und Motorradfahrer nach Unfall verletzt

Am Mittwochabend, gegen 18:45 Uhr, kam es in der Gunzelinstraße in Peine zu einem Verkehrsunfall. Ein 20- jähriger Peiner befuhr mit seinem E-Bike die Gunzelinstraße stadteinwärts. Eine 54-jährige Motorradfahrerin aus Peine war stadtauswärts unterwegs. Auf der Fahrbahnmitte kam es zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrer, wodurch sowohl die Motorradfahrerin, als auch der Radfahrer verletzt wurden. Beide wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Radfahrer ohne Licht unterwegs war und zudem von seinem Handy abgelenkt war.

Das Motorrad und das E-Bike waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

