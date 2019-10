Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.10.2019 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Täter brachen in ein Gebäude auf dem Gelände eines Kleingartenvereins ein. Salzgitter, Lebenstedt, Swindonstraße, 22.10.2019, 16:00 Uhr-23.10.2019, 06.00 Uhr. Die Täter verschafften sich einen gewaltsamen Zugang in ein Gebäude (Schankbereich einer Gartenkantine) und durchwühlten im weiteren Tatverlauf mehrere Behältnisse. Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern an. Es wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro verursacht.

Radfahrer stand unter Alkoholeinfluss. Salzgitter, Gebhardshagen, Weddemweg, 23.10.2019, 20:40 Uhr. Ein 28-jähriger Radfahrer wurde von Polizeibeamten fahrend bei Dunkelheit und ohne jegliche Beleuchtung auf der L472 angetroffen. Der Radfahrer wurde mehrfach von der Polizei zum Anhalten aufgefordert, versuchte jedoch zu flüchten. Nachdem er schließlich gestoppt werden konnte, bemerkten die Beamten bei dem Mann einen deutlich wahrnehmbaren Atemalkoholgeruch. Der Fahrer verweigerte eine Atemalkoholmessung, woraufhin bei ihm die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde.

