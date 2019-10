Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Freitag, 25. Oktober 2019:

Peine (ots)

Peine: Transporter aufgebrochen, Werkzeug entwendet

Donnerstag, 24.10.2019, 19:30 Uhr, bis Freitag, 25.10.2019, 06:45 Uhr

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen im Ammerweg in Peine abgestellten Fiat Transporter auf und entwendeten hieraus verschiedenes Werk-zeug. Bei dem Werkzeug handelt es sich zum Beispiel um Akkuschrauber, Bohrhammer, Bohrmaschine, Kabeltrommel, Stichsäge und Winkelschleifer. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf rund 8000,-- Euro geschätzt. Im annähernd selben Tatzeitraum brachen unbekannte Täter einen weiteren, im Burggartenweg in Stederdorf geparkt abgestellten Mercedes Transporter auf und entwendeten auch aus diesem Fahrzeug diverses Werkzeug. Hier können zum erlangten Diebesgut derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05171 999-0.

Rückfragen bitte an:

Frank Oppermann

Polizeiinspektion Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341 1897 104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell