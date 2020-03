Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte, Ernst-Gremler-Straße, Einbruch in Bildungseinrichtung

Schwerte (ots)

In der Zeit von Donnerstag 27.02.2020, 16:00 Uhr bis Freitag 28.02.2020, 07:30 Uhr brachen unbekannte Täter in die Räumlichkeiten der "Werkstatt Unna" in Schwerte ein.

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Laptop, mehrere USB Sticks mit der Aufschrift "Werkstatt Unna", sowie Bargeld entwendet.

Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02303-921-3320 oder unter der Rufnummer 02303-921-0 entgegen. (CP)

