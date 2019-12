Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup - Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

Lippe (ots)

(KF)In der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen, 09:00 h, brachen bisher unbekannte Täter in zwei Hauser am Breslauer Ring ein. Bei dem ersten Einbruch, der bereits am späten Freitagabend entdeckt wurde, drangen die Täter durch ein Seitenfenster ins Haus ein und durchsuchten die Wohnung. Bei dem zweiten Wohnungseinbruch, der erst am Samstagmorgen festgestellt wurde, stiegen die Täter durch ein Schlafzimmerfenster in das Wohnhaus ein und suchten dort nach Wertsachen. In beiden Fällen gibt es zur Beute bisher keine genauen Angaben. Zeugen, die im Bereich Breslauer Ring verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, mögen sich bitte bei der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 / 6090, melden.

