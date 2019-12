Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Schmuck aus Wohnung gestohlen

Lippe (ots)

(KF)Am späten Samstagnachmittag brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Bereich Krippenbrede ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang durch eine Kellertür und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten im Erdgeschoss. Dort wurde Goldschmuck aufgefunden und mitgenommen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 / 6090.

