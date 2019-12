Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Einbruch in Wohnhaus

Lippe (ots)

(KF)In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Jordanweg ein. Die Täter verschafften sich durch die Terrassentür Zugang in die Wohnung und durchwühlten die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Zur Beute können bisher keine Angaben gemacht werden. Zeugen mögen sich bitte bei der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 / 6090, melden.

