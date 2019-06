Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Diebstahl hochwertiger Aluräder

Georgsmarienhütte (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Sonntagvormittag und Montagmorgen im Wendehammer der Straße Oelmüllers Esch vier Aluräder von einem Auto gestohlen. Die Täter bockten den weißen Mercedes AMG GLC 63 mit Steinen auf und montierten schließlich die etwa 10.000 Euro teuren Räder ab. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte. Telefon: 05401-879500.

