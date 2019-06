Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Unfallflucht

Wallenhorst (ots)

Ein am rechten Fahrbahnrand der Lortzingstraße geparkter Audi Q3 wurde in der Nacht zu Sonntag von einem unbekannten Auto angefahren und an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden, sondern fuhr weiter. Hinweise zu der Unfallflucht bitte an die Polizei in Wallenhorst unter 05407 81790.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell