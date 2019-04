Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Einbruch in Werkstatt

Velen (ots)

In der Nacht zum Freitag drangen Einbrecher gewaltsam in eine Werkstatt an der Coesfelder Straße ein. Entwendet wurde Bargeld. Die Tatzeit kann eingegrenzt werden, da eine Zeugin gegen Mitternacht verdächtige Geräusche hörte. Sie machte sich bemerkbar und kurz darauf rannten drei Männer in Richtung Ortskern davon. Einer der Verdächtigen ist ca. 170 cm groß und trug einen beigefarbenen Kapuzenpulli. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861-9000).

