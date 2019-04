Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau/Ochtrup - Zeugen nach Autodiebstahl gesucht

Blauer Seat Ibiza unter Autobahnbrücke abgestellt

Gronau/Ochtrup (ots)

In der Nacht zum Mittwoch entwendeten unbekannte Täter von einem Firmengelände an der Straße Schürblick einen blauen Seat Ibiza. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand fuhren der oder die Täter nach Ochtrup und später wieder in Richtung Gronau. Den Pkw stellten sie an der Ochtruper Straße unter der Autobahnbrücke ab - wegen eines Reifenschadens. Ein gutes Stück hatten der oder die Täter auf der Felge zurückgelegt - Reifenteile wurden auf dem Streckenverlauf noch auf Ochtruper Gebiet gefunden.

Die Ermittler suchen Zeugen, die das Abstellen des Pkws oder die sicher auffällige Fahrt mit dem beschädigten Reifen beobachtet haben. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562-9260).

