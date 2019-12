Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Gestürzte Radfahrerin gesucht.

Lippe (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Mittwochmittag vergangener Woche (18.12.2019), wie ein Toyota beim Abbiegen eine Radfahrerin anfuhr und sich vom Unfallort entfernte. Auto und Fahrrad waren zum Unfallzeitpunkt auf der Pivitsheider Straße in Richtung Stukenbrocker Straße unterwegs. Beim Abbiegen in die Rosenstraße touchierte die Fahrerin des Toyota die Radlerin, die daraufhin stürzte. Durch die Zeugenaussage konnte die beteiligte Autofahrerin ermittelt werden, die Radfahrerin ist bislang unbekannt. Das Verkehrskommissariat Detmold bittet die gestürzte Radfahrerin sich unter 05231 6090 zu melden.

