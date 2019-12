Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lippe (ots)

(sbe) Am 25.12.19 um 12:55 Uhr befuhr eine 38-jährige Frau aus Horn-Bad Meinberg mit ihrem Pkw die Detmolder Straße in Richtung Detmold. In Höhe Hausnummer 239 in einer langgezogenen Rechtskurve geriet sie ins Schleudern und prallte mit einem entgegenkommenden Pkw eines 22-jährigen Mannes aus Lage zusammen. Die 38-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste stationär im Krankenhaus verbleiben. Der 22-Jährige und seine Mitfahrer (43, 44, 13 Jahre) wurden ambulant im Krankenhaus behandelt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 14.000EUR

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell