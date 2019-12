Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Lippe (ots)

(sbe) Am 26.12.19 gegen 01:30 Uhr befuhr eine 24-jährige Frau aus Höxter mit ihrem Pkw die Pyrmonter Straße im Ortsteil Belle in Richtung Horn-Bad Meinberg. In Höhe Hausnummer 115 kam sie von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, sowie ein Straßenschild. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrzeugführerin fest. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt. Die 24-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000EUR.

