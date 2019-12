Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Lippe (ots)

(sbe) Am 24.12.19 gegen 05:41 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann aus Lemgo mit seinem Pkw die Lemgoer Straße in Richtung Barntrup. In Höhe Hausnummer 4 kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 45-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Er wurde mit einem RTW ins Krankenhaus verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Lemgoer Straße gesperrt werden. Der Pkw wurde abgeschleppt und es entstand ein geschätzter Sachschaden von 9000EUR.

