Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Radfahrerin nach Sturz schwer verletzt

Lingen (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es auf der Straße Am Hundesand zu einem Unfall gekommen, bei dem sich eine 53-jährige Radfahrerin schwer verletzte. Sie war gegen 17.30 Uhr in Richtung Stadt unterwegs, als sie wegen eines Fahrfehlers mit dem Vorderrad gegen den Bordstein fuhr. Sie stürzte und brach sich dabei das Bein. Die Frau musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

