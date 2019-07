Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - 78-jährige Frau fährt gegen Hauswand

Dörpen (ots)

Eine 78-jährige Autofahrerin hat heute Morgen Gas-und Bremspedal verwechselt und ist gegen eine Hauswand gefahren. Die Frau fuhr gegen 09:00 Uhr von einem Parkplatz in Richtung des dortigen Kreisverkehrs, verwechselte die Pedalen und fuhr im Anschluss gegen die verklinkerte Gebäudewand. Die Autofahrerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Hauswand wurde eingedrückt. Dadurch wurde im Gebäude eine Heizung beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf mehrere zehntausend Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell