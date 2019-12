Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schulwegkontrolle - Mann fährt unter Drogeneinfluss und ohne Versicherungsschutz für seinen Pkw

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Rahmen einer Schulwegkontrolle in der Landwehrstraße am Morgen des 17.12.2019 wurde ein 30-jähriger Mann aus Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er mit entstempelten Kennzeichenschilder die Kontrollörtlichkeit passierte. Bei der Kontrolle selbst konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer offensichtlich unter Einfluss von Cannabis stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Betroffenen eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugführer muss mit einer Ordnungswidrigkeit in Höhe von mindestens 500 Euro sowie einem Fahrverbot rechnen. Darüber hinaus wird ein Ermittlungsverfahren aufgrund des fehlenden Versicherungsschutzes seines Fahrzeuges eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

N. Wagenblatt, PK

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell