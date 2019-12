Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Einbruch in Metallbaufirma - neue Erkenntnisse

Dirmstein, Am Altbach - 16.12.2019, 01:25 Uhr (ots)

Am 16.12.2019 berichteten wir über einen Einbruch in eine Metallbaufirma in Dirmstein. Zwischenzeitlich wurde eine Videoaufzeichnung ausgewertet. Demnach näherten sich zwei unbekannte Täter um 01:25 Uhr mit einem hellen PKW mit Fließheck dem Objekt Am Altbach. Für ihre "Arbeit" nahmen sie sich Zeit: nach 1,5 Stunden wurde der Tatort erst wieder verlassen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat zwischen 01:00 und 03:00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise an die Polizei Grünstadt 06359-93120.

