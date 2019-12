Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Einbruch in Metallbau-Firma

Dirmstein, Am Altbach - 13. bis 16.12.2019, 07:10 Uhr (ots)

Unbekannte haben über's Wochenende einen Einbruch in die Werkhalle einer Firma in Dirmstein verübt. Den Spuren nach suchten sie mit einem Fahrzeug den hinteren Teil der Firma auf. An der Gebäuderückseite wurde der Schließzylinder einer Brandschutztür heraus gezogen. Aus einem abgestellten Firmentransporter wurden verschiedene Werkzeuge entwendet. In der Werkhalle wurde zudem ein Bohrhammer gestohlen. Eine Bürotür wurde aufgebrochen und Schreibtische, Schränke wurden durchwühlt, ohne weitere Beute zu machen. Es wurden Spuren gefunden, die jetzt untersucht werden. Gestohlen wurden mehrere Bohrmaschinen, Akkuschrauber und Trennschleifer, sowie ein Fahrzeugschlüssel. Der angerichtete Schaden (Sachschaden plus Diebesgut) wird auf ca. 6000 EUR geschätzt.

