Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auspuffendtopf im Kofferraum - Betriebserlaubnis erloschen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 14.12.2019 gegen 16:15 Uhr bemerkte eine Streifenbesatzung einen Pkw, der an unübersichtlicher Stelle ein Überholmanöver durchführte. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle war der überlaute Auspuff nicht zu überhören. Die Beamten stellten fest, dass der 28-jährige Fahrer und Wagenbesitzer den Endtopf nicht wie vorgeschrieben am Auspuffrohr befestigt hatte. Dieser lag im Kofferraum und war angeblich zuvor abgefallen. Den 28-Jährigen erwarten nun zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen, zum einen wegen des Überholvorgangs (100 Euro und 1 Punkt) und wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis (90 Euro).

