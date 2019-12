POL-PDNW: Kleinkraftradfahrer ohne gültigen Führerschein

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Ein 16-jähriger Jugendlicher wurde am 15.12.2019 gegen 19:30 Uhr in der Landauer Straße mit seinem Kleinkraftrad kontrolliert. Er konnte jedoch nur eine Mofa-Prüfbescheinigung aushändigen (bis 25 km/h). Da es sich bei dem Roller jedoch um ein Kleinkraftrad mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit von bis zu 45 km/h handelte, wird die Fahrerlaubnisklasse AM (bis 45 km/h)benötigt. Der Jugendliche muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis bei der Staatsanwaltschaft verantworten. Da das Moped auf den Vater zugelassen war, wird gegen diesen ebenfalls wegen Zulassen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

