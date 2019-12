Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bad Dürkheim (ots)

Am 14.12.19, gegen 00:50 Uhr, wurde in den Kappesgärten ein Pkw-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer konnte keinen Führerschein vorzeigen und gab zunächst an, dass er diesen verloren habe. Auch gab er Personalien an, die nicht zutreffend waren, wie die in der Folge durchgeführten Überprüfungen ergaben. Letztendich gab der Mann seine richtigen Personalien an und räumte ein nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Den 27-jährigen Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis

