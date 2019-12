Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Rückwärts gefahren - Unfall

Bad Dürkheim (ots)

Am 14.12.19, gegen 20:25 Uhr wurde ein Unfall an der Kreuzung B 37 / Bruchstraße gemeldet. Vor Ort stellte die Funkstreifenbesatzung fest, dass ein 37-jähriger Hyundai-Fahrer die B 37 vom Wurstmarkplatz kommend befahren hatte und an der Kreuzung nach links i.R.Bruchstraße abbiegen wollte. Hinter ihm befand sich ein 40-jähriger Mann, der ebenfalls mit einem Hyundai unterwegs war. Beide hatten angehalten, da die Lichtzeichenanlage für Linksabbieger "Rot" zeigte. Der 37-Jährige setzte nun unerwartet sein Fahrzeug zurück und stieß mit dem Pkw des 40-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 5.000,- Euro. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Peter Strube-Vogt, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell