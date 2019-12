Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrt mit E-Scooter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Lambrecht(Pfalz) (ots)

Am 15.12.2019 gegen 00:55 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Fabrikstraße in Lambrecht ein 20-jähriger Mann auf, welcher auf einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen fuhr. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Mann aus Lambrecht bei der Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Weiterhin konnten bei dem Mann Betäubungsmittel und eine Schreckschusswaffe aufgefunden werden. Neben den Anzeigen wegen den Verstößen gegen das Betäubungsmittel-, Waffen- und Pflichtversicherungsgesetz erwartet den Mann eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln.

