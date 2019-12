Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizei sucht ca. 11 Jahre alten Geschädigten nach Raubdelikt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Freitag (13.12.2019), kurz vor 22.00 Uhr, wurde durch den Kassierer der ESSO-Tankstelle in der Landauer Straße eine randalierende Person gemeldet. Vor Ort konnten die eingesetzten Polizeibeamten einen alkoholisierten 18jährigen aus Neustadt antreffen. Nach Angaben des Kassierers rannte dieser Mann zunächst in Richtung des Verkaufsraumes der Tankstelle, stieß jedoch gegen die dortige Glasschiebetür. Anschließend lief er auf den an der Tankstelle vorbeiführenden Gehweg, auf welchem gerade ein ca. 11 Jahr altes Kind mit seinem Fahrrad entlangfuhr. Er packte dieses Kind und zerrte es gewaltsam vom Fahrrad. Im Anschluss nahm er das Rad an sich und wollte sich damit entfernen. Der Kassierer der Tankstelle schritt hier ein, konnte den Mann stoppen und auch wieder zur Rückgabe des Fahrrades bewegen. Das Kind setzte sich wieder auf das Rad und fuhr davon. Der Kassierer begab sich nun wieder in das Tankstellengebäude, wohin ihm der Mann folgte und ihn schubste. Gegenüber der eingesetzten Polizeistreife zeigte sich der Mann verbal aggressiv und spuckte mehrfach in Richtung der Polizeibeamten. Aufgrund seines Verhaltens und der hohen Alkoholisierung musste der Mann in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Wer Angaben zu dem ca. 11 Jahre alten fahrradfahrenden Jungen machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Neustadt an der Weinstraße unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

