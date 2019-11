Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Überfall auf Supermarkt

Recklinghausen (ots)

Am Montag, um 20:25 Uhr, betrat ein maskierter, unbekannter Mann eine Supermarkt-Filiale an der Zechenstraße. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er eine Mitarbeiterin auf die Kasse zu öffnen und das Bargeld herauszugeben. Der Täter flüchtete mit der Beute in unbekannte Richtung. Es wurde niemand verletzt.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 190cm groß, sehr schlank, dunkel-braune Augen, schwarze Jacke mit kleinem Emblem am rechten Ärmel, weite dunkelblaue Jeans, Handschuhe, schwarze Sturmhaube

Um Hinweise zu dem Sachverhalt bittet das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

